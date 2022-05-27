Прага, , 01:42 — REGNUM В дипломатическое представительство Чехии в Киеве вернулся чешский посол на Украине Радек Матула. Об этом 26 мая сообщается на сайте министерства иностранных дел Чехии.

Чехия Frisky007

По информации ведомства, возвращение Матулы в столицу «незалежной» состоялось 25 мая. В настоящее время в дипломатическом представительстве республики работают пять сотрудников.

министр иностранных дел Чехии Ян Липавский «Нашей целью является в максимально возможной мере возобновить деятельность дипломатического представительства… перед началом председательства Чехии в Совете ЕС».

Отмечается, что Чехия поддерживает Украину в её намерении получить статус государства — кандидата в члены Евросоюза, а также продолжит оказывать киевскому режиму всестороннюю помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральное консульство Чехии во Львове возобновило свою работу после двухмесячного перерыва, начавшегося на фоне специальной военной операции России на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Львове возобновило работу консульство Чехии