Бишкек, , 08:13 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что визит должен способствовать укреплению стратегического партнёрства между странами. »Нет никаких сомнений в том, что Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством».

Карта Туркестана Themightyquill

Возможно ли создание в регионе т. н. «Центральноазиатского союза»? Политолог из Киргизии Игорь Шестаков оценил возможность создания регионального объединения в Туркестане.

По словам эксперта, предложение «создать Центральноазиатский союз, куда входили бы Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — далеко не новое».

«В разное время его озвучивали президенты Нурсултан Назарбаев, Аскар Акаев и Ислам Каримов. Бывшие лидеры стран региона не договорились по нескольким причинам. Первая — вопрос лидерства между Казахстаном и Узбекистаном. Ныне покойный президент Узбекистана Каримов и первый президент Казахстана Назарбаев тогда не смогли найти компромисс. На уступки ни один из лидеров не согласился. Вторая — вопрос поддержки менее богатых соседей. Экономическая мощь стран Центральной Азии несопоставима. В условиях региональной интеграции неизбежно возникает вопрос о помощи более бедных соседей — Киргизии и Таджикистана. Лидеры региона к этому не были готовы».

Политолог отметил, что поднимать «вопрос создания Центральноазиатского союза до устранения ключевых противоречий не имеет смысла».

«Для Киргизии этот вопрос имеет свои плюсы и минусы. Бишкек заинтересован в устранении барьеров на границах — это может дать мощный толчок для развития отечественного производства и торговли, притоке инвестиций в ключевые отрасли республики и проектах по обеспечению региональной безопасности. Более предметно говорить о возможностях и рисках можно будет говорить, если идея трансформируется в конкретные предложения и инициативы», — резюмировал Игорь Шестаков.