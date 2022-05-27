Лондон, , 08:45 — REGNUM Британский актёр Джуд Лоу снимется в сериале Sceleton Crew во вселенной «Звёздных войн». Об этом 26 мая сообщило издание The Hollywood Reporter.

Британский актер Джуд Лоу Georges Biard

Действие будущего проекта развернётся в эпоху Новой Республики, а в центре сюжета окажется группа из десятилетних детей, пытающихся вернуться домой. Режиссёром сериала выступит Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой»).

Напомним, что съёмки сериала Sceleton Crew должны начаться летом 2022 года. Релиз же самого проекта намечен на 2023 год.

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