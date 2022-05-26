Нью-Йорк, США, 27 мая, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 мая ростом на фоне позитивных корпоративных новостей. Больше других вновь прибавил Nasdaq.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 516,91 пункта (1,61%), до уровня 32 637,19 пункта. S& P 500 подорожал на 79,11 пункта (1,99%), до уровня 4057,84 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 305,91 пункта (2,68%), до уровня 11 740,65 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,81 (3,45%), до уровня $114,14 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 мая ростом, позитивно отреагировав на публикацию протоколов майского заседания ФРС.

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