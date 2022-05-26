Торонто, Канада, 27 мая, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Мужчина, который был замечен идущим с ружьем по улице канадского города Торонто, умер. Об этом 26 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на шефа городской полиции.

Defense.gov Охотничье ружье

Ранее после поступившей информации о вооруженном человеке в городе были закрыты три школы. Полицейским удалось выйти на след подозреваемого. По информации стражей правопорядка, мужчина получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля на одной из центральных улиц Торонто произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.