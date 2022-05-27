Москва, , 08:44 — REGNUM Российская актриса Анна Чиповская уходит из театра Олега Табакова. Об этом 26 мая сообщил портал StarHit.

Анна Чиповская в роли Дарьи Дмитриевны Цитата из сериала «Хождение по мукам». реж Константин Худяков. 2017. Россия

«В конце этого сезона я по личным причинам покидаю Театр Табакова. Хотя, место, в котором ты жил 15 лет, невозможно покинуть, оно навсегда останется родным. Останется домом», — заявила Чиповская. Также актриса добавила, что время, проведённое в театре подарило ей «несколько по-настоящему любимых ролей».

Напомним, что в труппу театра Анну Чиповскую позвал сам Олег Табаков в 2007 году. С того момента актриса успела стать одним из главных лиц театра.

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