Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Администрация США не рассматривает вопрос, касающийся отмены антироссийских санкций в обмен на помощь России в вывозе зерна с Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 26 мая на брифинге.

Помощь США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так она ответила на соответствующий вопрос. Жан-Пьер также добавила, что в Вашингтоне возлагают на Москву вину за ситуацию, сложившуюся вокруг поставок украинского зерна

«Это дело рук России», — сказала пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американские власти не намерены использовать возможности своих вооруженных сил для вывоза зерна с Украины.

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