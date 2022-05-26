В Белом доме назвали ситуацию с вывозом зерна с Украины «делом рук России»
Вашингтон, 27 мая, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Администрация США не рассматривает вопрос, касающийся отмены антироссийских санкций в обмен на помощь России в вывозе зерна с Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 26 мая на брифинге.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Помощь США
Так она ответила на соответствующий вопрос. Жан-Пьер также добавила, что в Вашингтоне возлагают на Москву вину за ситуацию, сложившуюся вокруг поставок украинского зерна.
«Это дело рук России», — сказала пресс-секретарь.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американские власти не намерены использовать возможности своих вооруженных сил для вывоза зерна с Украины.
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