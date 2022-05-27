Москва, , 00:54 — REGNUM О героизме подполковника Дмитрия Жарких, заместителя командира артиллерийской бригады, проявленном им в ходе специальной операции Вооружённых сил (ВС) России по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донбасса, рассказали 26 мая в Министерстве обороны России.

Подполковник Дмитрий Жарких, заместитель командира артиллерийской бригады Министерство обороны России

Подполковник Дмитрий Жарких с первых дней российской спецоперации занимается обеспечением силами бригады артиллерийской поддержки наступающим подразделениям ВС России. В ходе боёв с киевскими боевиками Дмитрий Жарких лично находился на передовых позициях, управлял, оказывал помощь и передавал свои профессиональные навыки подчинённым.

Очередное вооружённое формирование украинских националистов было обнаружено в ходе ведения воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом. Получив разведданные, подполковник Жарких принял решение о поражении цели. заместитель командира артиллерийской бригады лично осуществлял корректирование огня. В результате умелых действий подполковника Жарких были уничтожены три гаубичные самоходные артиллерийские установки, два пикапа с установленными на них минометами, один БТР и около 30 киевских карателей.

Благодаря высокому профессионализму подполковника Дмитрия Жарких и умелому руководству личным составом, были выполнены все поставленные боевые задачи на заданном направлении.

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