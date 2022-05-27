Ханты-Мансийск, , 00:43 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудница администрации Югорска обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Чиновник. Бюрократ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии следствия, в период с 27 июля 2020 года по 01 апреля 2021 года чиновница, пользуясь своим служебным положением, незаконно собирала информацию о движимом и недвижимом имуществе одного из предпринимателей, которую передавала его конкуренту.

Чиновница обвиняется по ч.2 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное с использованием служебного положения»). Вину она не признала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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