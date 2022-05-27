Варшава, , 00:37 — REGNUM В 2021 году граждане Белоруссии купили в Польше 729 квартир. Общая площадь приобретенных помещений — 41 662,43 м². Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусы в Польше».

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Также сообщается, что в 2021 году было подано 1101 заявления на получение разрешения на покупку иностранцами земли в Польше. Гражданам Украины выдано 626 таких разрешений на покупку 28,3 га земли. Гражданам Белоруссии — 106 разрешений на покупку участков площадью 3,44 га земли.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 2020 года в Польшу и другие страны Запада уехало значительное количество участвовавших в протестах граждан Белоруссии.