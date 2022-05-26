Нью-Йорк, США, 27 мая, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Россия и Китай наложили вето в ходе голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, по которому предлагалось ужесточить санкции против КНДР, и документ не был принят.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

В нем осуждались пуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный 24 мая, а также другие ракетные испытания КНДР. США предложили сократить объемы поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в Северную Корею. Помимо этого, в документе предусматривались санкции против нескольких структур и организаций из КНДР.

Одна из них, по утверждению американской стороны, якобы причастна к кибератакам. В течение десяти следующих дней должно пройти заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором планируется обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи и непринятой резолюции США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпредство Китая при ООН назвало бесполезным проект резолюции Совета Безопасности ООН по ужесточению санкций в отношении КНДР, предложенный Вашингтоном. По мнению китайской стороны, поддержка подобной инициативы не будет способствовать деэскалации на Корейском полуострове, а правильным шагом стало бы принятие соответствующего заявления председателя СБ ООН.