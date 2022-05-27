Санкт-Петербург, , 08:43 — REGNUM Российский певец Дима Билан высказался по поводу проведения спецоперации на Украине. Об этом 26 мая сообщило издание «‎Комсомольская правда»‎

Дима Билан Okras

«‎Если мы хотим, чтобы нам было хорошо. Хотя бы из чувства эгоизма, нормального, здорового. Надо сделать так, чтобы и соседям было хорошо, тогда твой мир тоже будет лучше. Я совершенно о человеческом, о том, о чем говорил всегда. Давайте просто дарить друг другу хорошее настроение»‎, — заявил певец. К слову, подобное высказывание музыкант сделал прямо во время своего концерта в Санкт-Петербурге.

Напомним, что продолжительное время Дима Билан активно избегал обсуждения событий на Украине. Лишь спустя несколько месяцев после начала спецоперации артист решился на публичное заявление.

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