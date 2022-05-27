Билан прокомментировал проведение спецоперации на Украине
Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Российский певец Дима Билан высказался по поводу проведения спецоперации на Украине. Об этом 26 мая сообщило издание «Комсомольская правда»
«Если мы хотим, чтобы нам было хорошо. Хотя бы из чувства эгоизма, нормального, здорового. Надо сделать так, чтобы и соседям было хорошо, тогда твой мир тоже будет лучше. Я совершенно о человеческом, о том, о чем говорил всегда. Давайте просто дарить друг другу хорошее настроение», — заявил певец. К слову, подобное высказывание музыкант сделал прямо во время своего концерта в Санкт-Петербурге.
Напомним, что продолжительное время Дима Билан активно избегал обсуждения событий на Украине. Лишь спустя несколько месяцев после начала спецоперации артист решился на публичное заявление.