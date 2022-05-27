Нижний Новгород, , 00:14 — REGNUM Свыше 75 млн рублей предоставит федеральный бюджет на закупку флагов и гербов России для школ Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 26 мая.

Герб России

По имеющейся информации, выделение этих денег уже одобрила комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований Федерального собрания.

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Еще чуть больше 3 млн рублей на приобретение государственной символики для нижегородских общеобразовательных учреждений обещают выделить из областного бюджета.

Всего в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан» планируют обеспечить российскими флагами и гербами 875 школ по всей Нижегородской области. Впоследствии наборами госсимволики также снабдят все колледжи и техникумы региона.

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