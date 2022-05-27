Нижний Новгород, , 00:02 — REGNUM В скором времени в Нижнем Новгороде откроется Центр военно-патриотического воспитания молодёжи. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев на встрече с воспитанниками нижегородского лагеря «Хочу стать десантником».

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам градоначальника, в 2021 году у лагеря появилось постоянное расположение, на территории которого возвели казармы и плац, отремонтировали штаб лагерного сбора, проложили новые коммуникации, оборудовали полосу препятствий и спортивно-игровую площадку с прорезиненным покрытием, спортивный городок и место для воздушно-десантной подготовки.

«Лагерь работает посменно, а ребятам необходимо иметь возможность реализовывать свои мероприятия круглогодично. Поэтому было принято решение создать Центр патриотического воспитания, где будут собираться не только воспитанники лагеря «Хочу стать десантником», но и всех военно-патриотических клубов, молодёжных патриотических организаций нашего города», — пояснил он.