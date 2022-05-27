Рим, , 00:00 — REGNUM За последние семь дней число вновь выявленных зараженных коронавирусом в Италии снизилось на 29,6%, сообщили 26 мая в экспертном институте Gimbe.

Снизилось также количество госпитализированных, помещенных в палаты интенсивной терапии, скончавшихся носителей вируса.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений, кроме масочного режима в общественных пространствах закрытого типа. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.