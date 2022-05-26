Рим, , 23:57 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини «не имеет никакого представления» о якобы существующем «мирном плане Италии» по украинскому кризису, заявил он 26 мая.

Маттео Сальвини

Политик отметил, что не знают этого «плана» и другие депутаты его партии.

Ранее 26 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, вопреки звучащим из Рима заявлениям, никакого «мирного плана» Италия России не направляла, а если план действительно сводится к тому, о чем пишут СМИ, то обсуждать его всерьез не приходится.

В указанной версии «плана» предполагается, в частности, постепенное возвращение в состав Украины Крыма и Донбасса.

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».