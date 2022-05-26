Вашингтон, 26 мая, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Студия Mojang объявила, что релиз очередного обновления «песочницы» Minecraft под названием Wild состоится 7 июня 2022 года. Об этом 26 мая сообщает портал Eurogamer.

Мед в Minecraft

Разработчики опубликовали в своём блоге примечания к будущему патчу. Он, в частности, принесёт в Minecraft функции, добавление которых Mojang откладывала с осени 2021 года. Например, изначально ожидалось, что опасные мобы (существа в игре) Warden из биома Deep Dark появятся в Minecraft с релизом дополнения «Пещеры и скалы» (Caves & Cliffs). Кроме того, Wild добавит в игру новые мангровые деревья, блоки из мангровых зарослей, а также древние подземные города.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, моддер (создатель модификаций к играм), известный на форуме Reddit под ником Morica, анонсировал дополнение, которое добавит в Minecraft различные заклинания. В демонстрационном ролике разработчик, в частности, показал, на какой стадии находится его проект.