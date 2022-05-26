Белград, 27 мая, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Министр энергетики Сербии Зорана Михайлович обсудила с послом Хорватии в Сербии Хидаетом Бишчевичем 26 мая в Белграде вопросы углубления хорватско-сербского энергетического сотрудничества и строительства газового интерконнектора между двумя государствами.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Михайлович напомнила, что Сербия начала строительство газовой интерконнекции с Болгарией, которая уже в следующем году обеспечит поставки газа от альтернативных поставщиков.

«Кроме СПГ-терминала в Греции, для Сербии станет доступным газ из Каспийского региона, со Среднего Востока, а в перспективе из Восточного Средиземноморья», — процитировало агентство FoNet слова министра энергетики Сербии.

Напомним, что в настоящее время единственным поставщиком газа в Сербию является Россия.