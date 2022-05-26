Сургут, Югра, 27 мая, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Жителей Сургута (ХМАО) всколыхнуло недоумение актрисы Юлии Меньшовой, что 95% жилищного фонда города оборудовано электрическими плитами, а дачи и вовсе «топятся исключительно дровами». Об этом известная телеведущая и актриса поделилась в своём телеграм-канале.

Пресс-служба правительства Удмуртии Газификация

«Неподалеку от города тянутся гигантские газопроводы, снабжающие нашим газом всех-всех-всех… Но не Сургут. Как так? Причём надо ещё иметь в виду особенности климата этого региона, в котором говорят «июнь ещё не лето, июль уже не лето». Может, немножко снабдим газом и своих людей, коли у нас теперь мировой передел рынков?» — поделилась мыслями актриса со своими подписчиками.

В социальных сетях мнение сургутян разделилось. Кто-то порадовался, что известная актриса с ними мыслит в унисон, а кто-то считает, что её ввели в заблуждение.

Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский на пост Юлии Меньшовой, которую, как он отметил, очень уважает и любит, дал развёрнутый ответ в интервью телекомпании «СургутИнформ-ТВ».

«Наш город полностью газифицирован. И все котельные, работающие в нашем городе, наши две огромные тепловые электростанции, которые являются крупнейшими в Европе, работают на газу. Как можно говорить, что город не газифицирован?» — удивляется Ваховский.

Что касается электрических плит вместо газовых, то они безопасней для потребителей.

«Тепло мы получаем с котельных, работающих на газу. Электроэнергию мы получаем с электростанций, работающих на газу. А уж бытовые электроприборы можно использовать и электрические. Это по крайней мере безопасно для потребителя и для соседей, которые живут в многоквартирных домах», — считает генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут».

В мэрии Сургута в свою очередь разъяснили порядок газификации в дачных кооперативах. В случае с газификацией садовых товариществ заявка на подключение должна быть коллективной.