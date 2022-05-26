Вашингтон, 26 мая, 2022, 23:42 — ИА Регнум. В сервисе Steam состоялся релиз ритм-игры Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ про популярную виртуальную поп-диву. Об этом 26 мая сообщает портал Gematsu.

Фигурка в стиле аниме

Как отметила компания SEGA, проект доступен геймерам в качестве отдельной игры, а также VIP-набора, в который включены 72 дополнительные песни и разблокируемый игровой контент. Отметим, что изначально игра вышла в Японии на портативной консоли Switch 13 февраля 2020 года, мировой релиз состоялся 15 мая 2020-го.

Для справки: Хацунэ Мику — это японская виртуальная исполнительница, созданная компанией Crypton Future Media. Для синтезирования её голоса используется программа Vocaloid компании Yamaha Corporation, в качестве голосового прототипа виртуального айдола послужила японская сэйю Саки Фудзита.