Москва, , 23:39 — REGNUM Правительство Сирии не обращалось к России с просьбой изменить численность группировки ВС РФ, действующей в этой стране, заявил 26 мая глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «RT Arabic».

Сирия Минобороны России

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о сохранении численности российских военных в Сирии.

Лавров указал на то, что «у нас нет никаких обращений со стороны сирийского руководства».

«Если такие решения будут признаны целесообразными, они будут реализованы», — пояснил глава МИД России.

Кроме того, он уточнил, что «численность «на земле» определяется конкретными задачами, которые наша группировка там решает».

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