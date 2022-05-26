Рим, 26 мая, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Итальянская партия «Лига» не допустит возвращения к прежним нормам выхода на пенсию (в 67 лет), заявил 26 мая ее лидер Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Если понадобится, «Лига» готова выходить на баррикады, добавил он.

Инициированное «Лигой» в 2018 году снижение пенсионного возраста обошлось в 11 млрд евро (за три года), но облегчило жизнь гражданам и помогло открытию новых рабочих мест, отметил политик.

В 2011 году по инициативе либералов пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по предложению правоконсервативной «Лиги» он был снижен до 62 лет при наличии 38 лет трудового стажа. С 2022 года для досрочного выхода на пенсию необходимо иметь не менее 42 лет 10 месяцев трудового стажа. Новым вариантом реформы (с 2023 года) может стать выход на пенсию после 41 года работы.