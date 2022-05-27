27 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:43 — REGNUM Президент США Джо Байден в третий раз за время своего президентства взял назад слова о том, что США готовы на военное вмешательство ради защиты Тайваня от Китая.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале недели, 23 мая, Байден уверенно пообещал направить американских военных на защиту Тайваня в случае вторжения Китая. Однако уже 24 мая он отказался от своих слов и, оправдываясь, заявил, что политика «стратегической двусмысленности», которой США придерживаются в отношениях с Тайванем, не изменилась.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это третий раз, когда администрации Белого дома пришлось отзывать заявление Байдена через несколько часов после его сенсационных объявлений, касающихся изменений в политике США в отношении Тайваня, напоминает Fox News.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Байден не может оставаться на своем посту, и всё же Харрис защищает его, чтобы он оставался там. Разве может быть яснее, что он не заинтересован в защите Америки? Мы должны сделать всё возможное, чтобы чтобы Байден был подвергнут импичменту, суду и отстранен от должности», — считает ladyvivamus.

«Байден опять рвется защищать границы стран на другом конце света, хотя он не смог защитить границы своей страны. Этот человек должен быть подвергнут импичменту», — соглашается timbo123.

«Поскольку кураторы Байдена постоянно отказываются от его комментариев, возникает вопрос, кто главный? Стало совершенно очевидно, что это не Байден», — уверен LHS72.

«Унизительно, что не только в США, но и на мировой арене эта администрация не может разобраться в собственной политике», — негодует rgreg007.

«Я даже не доверяю этой администрации в вопросах защиты меня и моей семьи, почему же другая страна на другом конце света должна чувствовать себя иначе? На самом деле я бы сказал, что демократы сейчас являются самой опасной и экзистенциальной угрозой нашим правам, свободе и безопасности», — уверяет krythic.

«Никто не слушает Байдена. Он не главный», — подчеркивает fightthefarleft.

«Опасность заключается не столько в том, что президент говорит, что он будет защищать Тайвань военным путем. Реальная опасность заключается в том, что Байден говорит одно, а представители Вашингтона — другое. Смешанные сообщения на мировой арене — это то, что снижает доверие к США. По крайней мере, при Трампе все знали, что он говорит от имени своей администрации», — вспоминает noblesurfer.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хотя это здорово — выводить Китай из равновесия противоречивой информацией, комментарии Байдена свидетельствуют о его некомпетентности, а не о стратегии», — считает cakepronoun.

«Я действительно хочу, чтобы тот, кто управляет этой страной, сделал шаг вперед и позволил Джо вернуться к его мороженому, собакам и внукам. Хватит спускать его с поводка. Он собирается втянуть нас в войну», — переживает mommenomore.