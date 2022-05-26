Горловка, ДНР, 26 мая, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Горловский район ДНР вечером 26 мая подвергся артобстрелу со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Так, в 17:50, в 18:05 и в 21:55 мск украинские боевики выпустили по посёлку Пантелеймоновка восемь, пять и шесть снарядов калибра 122 мм со стороны населённого пункта Новгородское.

В 18:10 мск город Горловку ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта Металлист, выпустив семь снарядов калибра 122 мм. В 21:30 мск по Горловке со стороны населённого пункта Майорск выпущено два снаряда калибра 122 мм.

Кроме того, в 17:35 мск со стороны Новгородского ВСУ выпустили по посёлку Железная Балка пять гранат из гранатомёта.