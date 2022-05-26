Оттава, , 23:26 — REGNUM Студия Warner Bros. Games Montreal объяснила, почему супергерой Найтвинг получит в будущей игре Gotham Knights планер, который показался необычным многим поклонникам комиксов DC. Об этом 27 июня сообщает портал Eurogamer.

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Креативный директор проекта Патрик Реддинг рассказал, что когда авторы игры создавали «летающую трапецию», они вдохновлялись парой идей, имеющих отношение к классическом комиксам о Найтвинге, в которых персонаж использует реактивные планеры. Он отметил: команда проекта хотела, чтобы у игроков возникало ощущение, что супергерой использует арсенал устройств покойного Бэтмена. По их задумке, Найтвинг должен делать это в своём стиле, который отражает подход, основанный на выдающихся физических качествах персонажа и его акробатических навыках.

Напомним, релиз Gotham Knights запланирован на 25 октября 2022 года. Ранее Warner Bros. Games Montreal объявила, что отказалась от идеи выпустить игру на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

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