Оттава, 26 мая, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Студия Warner Bros. Games Montreal объяснила, почему супергерой Найтвинг получит в будущей игре Gotham Knights планер, который показался необычным многим поклонникам комиксов DC. Об этом 27 июня сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Креативный директор проекта Патрик Реддинг рассказал, что когда авторы игры создавали «летающую трапецию», они вдохновлялись парой идей, имеющих отношение к классическом комиксам о Найтвинге, в которых персонаж использует реактивные планеры. Он отметил: команда проекта хотела, чтобы у игроков возникало ощущение, что супергерой использует арсенал устройств покойного Бэтмена. По их задумке, Найтвинг должен делать это в своём стиле, который отражает подход, основанный на выдающихся физических качествах персонажа и его акробатических навыках.

Напомним, релиз Gotham Knights запланирован на 25 октября 2022 года. Ранее Warner Bros. Games Montreal объявила, что отказалась от идеи выпустить игру на консолях PlayStation 4 и Xbox One.