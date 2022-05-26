Вашингтон, 26 мая, 2022, 23:19 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния произошла новая перестрелка, сообщает 26 мая местный телеканал KSBW со ссылкой на полицию.

Kenny Louie Перестрелка

Инцидент произошёл в округе Монтерей в городе Сисайд.

Местная полиция призывает жителей города Сисайд не покидать свои дома до завершения противостояния между полицейскими и вооруженным мужчиной.

По утверждению местных СМИ, полицейские прибыли к многоквартирному дому для выселения одного из жильцов, но мужчина открыл по ним огонь.

О жертвах и раненых данных нет.

Информация уточняется.