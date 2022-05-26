Минск, , 23:19 — REGNUM В Минске выставлена на продажу известная частная клиника «Центр эстетической медицины Хиневич и К», находящаяся напротив Минск-арены рядом с элитным поселком Дрозды. Об этом сообщает издание OfficeLife.

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Клинику открыл в 1992 году хирург Славомир Хиневич. Здесь впервые в Белоруссии начали делать липосакции, а в 1998 году Хиневич запатентовал собственный способ липосакции, не имеющий аналогов в мире.

Медцентр был выставлен на продажу 18 мая по цене в $3,2 млн долларов. Всë оборудование и мебель включены в стоимость.