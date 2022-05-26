Давос, Швейцария, 27 мая, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что «украинцы освободят страну от русских так же, как албанцы освободили Косово от сербов». Об этом Кличко заявил 26 мая в интервью швейцарскому порталу на албанском языке Le Kanton 27.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

Он поблагодарил албанцев и сепаратистское Косово за поддержку «как в военном смысле, так и в гуманитарном».

По мнению Кличко, Россия планирует «оккупировать» всю Украину, а главная цель — это ее столица Киев.

Заявление Кличко прокомментировал министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. По его словам, тот, кто сравнивает Донбасс с Косово и Метохией, должен быть готов идти до конца.

«Если Кличко утверждает, что албанцы были оккупированы и что потом в ходе вооруженного восстания они освободились от Сербии и сербских оккупантов, тогда и русские в Донбассе также оккупированы и имеют право защищаться от украинских оккупантов. То, что Кличко признает за албанцами в Сербии, он должен будет признать и за русскими на Украине», — процитировал портал b92 слова Вулина.

Вулин добавил, что тот, кто настаивает на соблюдении принципа территориальной целостности, должен сначала применить его на примере Сербии. «Сербия доказала, что соблюдает международное право, обидно, что другие не смогут сказать то же самое про себя», — отметил министр внутренних дел Сербии.

Напомним, что ранее сепаратистское Косово присоединилось к антироссийским санкциям Евросоюза, введенным после того, как Россия начала специальную военную операцию по денацификации Украины.