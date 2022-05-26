Тирана, 26 мая 2022, 23:26 — REGNUM Правительство Албании 26 мая одобрило протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с соответствующим заявлением выступила глава МИД Албании, бывший министр обороны Ольта Джачка.
Далее протоколы будут переданы на ратификацию в парламент. Для вступления Швеции и Финляндии в НАТО необходима ратификация протоколов о вступлении парламентами всех 30-ти стран НАТО и парламентами Швеции и Финляндии.
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