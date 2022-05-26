Донецк, 26 мая, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Города Донецк и Ясиноватая были вечером 26 мая обстреляны украинскими вооружёнными формированиями из БМ-21 «Град», сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

.artstepvision.ca РЗСО Град

Ясиноватую ВСУ обстреляли из «Градов» в 17:38 мск со стороны населённого пункта Авдеевка, выпустив десять ракет. Киевский район столицы ДНР украинские боевики обстреляли 16 ракетами в 18:05 мск со стороны населённого пункта Водяное.

Кроме того, Донецк украинские боевики обстреляли из артиллерии: в 16:08 мск по Петровскому району города со стороны населённого пункта Красногоровка было выпущено пять снарядов калибра 122 мм. В 22:35 мск со стороны населённого пункта Пески по Куйбышевскому району столицы ДНР ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.

Ясиноватую ВСУ также несколько раз за вечер обстреляли из артиллерии: в 17:55 мск и в 21:50 мск со стороны Авдеевки было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм, в 21:56 мск — шесть снарядов калибра 152 мм.