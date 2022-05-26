Кэри, США, , 23:07 — REGNUM Компания Epic Games рассказала, чем закончится второй сезон третьей главы многопользовательской игры Fortnite. Об этом 27 мая сообщает журнал PC Gamer.

Стрельба Кадр из игры Fortnite

Как заявили разработчики, геймеров ждёт «разовое внутриигровое событие» под названием Collision, которое начнётся в 4 июня 2022 года, в 23:00 по московскому времени. Они отметили, что игрокам дадут 30 минут на то, чтобы они сформировались в отряды из четырех человек и подготовились к бою. Окончание сезона Epic Games отметит тем, что подарит геймерам эксклюзивный экран загрузки и трек для лобби (комната ожидания перед игрой).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что менеджер Xbox Виниту Растоги запустил Fortnite на умных часах Samsung Galaxy Watch. Ему удалось сделать это благодаря игровому облачному потоковому сервису xCloud компании Microsoft.

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