Скопье, , 23:12 — REGNUM В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1411 образцов выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 77 случаев выздоровления. Об этом 26 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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По последним данным, за сутки в стране не зарегистрировали ни одну смерть от COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 311 592 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9300, 301 728 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 64. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.

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