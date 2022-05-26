Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Власти Петербурга создали штаб, который будет координировать действия по оказанию помощи Мариуполю — новому городу-побратиму Северной столицы. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78». Он сам и возглавил этот штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Ранее стало известно, что Петербург и Мариуполь в ближайшее время заключат догово о побратимстве, а петербургские специалисты будут направлены в Мариуполь (ДНР) для помощи в восстановлении Октябрьского района города.

«В первую очередь Петербург будет помогать восстанавливать инженерную инфраструктуру. Это электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, транспортная инфраструктура, дороги. Это, прежде всего, подготовка города к зиме, подготовка к новому учебному году — школы, детские сады, поликлиники. Наша рабочая группа определит необходимый объем работы», — рассказал Александр Беглов.

По его словам, предложения оказать помощь Мариуполю уже поступили от представителей бизнес-сообщества Петербурга.

Также Смольный готов помочь руководству ДНР с генеральным планом развития Мариуполя. «На первом этапе мы бы сделали мастер-план по развитию города, а потом приступили бы к его реализации», — сказал Александр Беглов.