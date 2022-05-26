Тирана, 26 мая, 2022, 23:10 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 616 человек выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 18 пациентов. Об этом сообщило вечером 26 мая министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

MK-CH1 Тирана, Албания

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 276 012 случаев заражения коронавирусом, 272 224 человека излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся четыре пациента. Уже 2,5 месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 291 активный случай заражения, в том числе 160 — в Тиране.

В соседнем Косово 22 апреля впервые с начала пандемии заявили об отсутствии пациентов с COVID-19 на стационарном лечении.