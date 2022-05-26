Женева, Швейцария, , 22:57 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 527 048 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1800 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 26 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже524 878 064 носителя вируса, подтверждено 6 283 119 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 529 758 выявленных инфицированных и 1263 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.