Лондон, 26 мая, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Эндрю Флетчер, клавишник и основатель британской электронной группы Depeche Mode, умер в возрасте 60 лет. Об этом информируют социальные сети коллектива 26 мая.

Цитата из д/ф «Depeche mode: 101». реж Д.А. Пеннебейкер. 1989. США

В заявлении, опубликованном группой в социальных сетях, говорится: «Мы потрясены и наполнены непреодолимой печалью в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди «Флетча» Флетчера». Группа продолжила: «У Флетча было настоящее золотое сердце, он всегда был рядом, когда вам нужна была поддержка, живая беседа, хороший смех или холодная пинта пива».

Флетчер родился в 1961 году в Ноттингеме и переехал в Базилдон, где в конце 1970-х годов вместе с Мартином Гором и Винсом Кларком создал группу Composition Of Sound. С приходом вокалиста Дэйва Гээна они сменили название на Depeche Mode.