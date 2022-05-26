Подгорица, , 22:49 — REGNUM Премьер-министр Черногории Дритан Абазович намерен присутствовать на саммите региональной инициативы Open Balkan в Охриде (Северная Македония) 7 и 8 июня. Об этом Абазович заявил 26 мая.

Дритан Абазович OSCE Parliamentary Assembly

По словам Абазовича, нужно принять любую региональную инициативу, которая может ускорить евроинтеграцию Черногории.

Премьер Черногории добавил, что он пока не услышал хороших аргументов в пользу того, что инициатива Open Balkan могла бы навредить Черногории, передает телеканал РТЦГ.

Напомним, что ранее Абазович встретился с президентом Сербии Александром Вучичем на полях экономического форума в Давосе. Вучич пригласил Черногорию присоединиться к региональной зоне свободной торговли, которую Сербия создает с Северной Македонией и Албанией.