Премьер Черногории поедет на очередной саммит Open Balkan в Македонию
Подгорица, 26 мая, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович намерен присутствовать на саммите региональной инициативы OpenBalkan в Охриде (Северная Македония) 7 и 8 июня. Об этом Абазович заявил 26 мая.
По словам Абазовича, нужно принять любую региональную инициативу, которая может ускорить евроинтеграцию Черногории.
Премьер Черногории добавил, что он пока не услышал хороших аргументов в пользу того, что инициатива OpenBalkan могла бы навредить Черногории, передает телеканал РТЦГ.
Напомним, что ранее Абазович встретился с президентом Сербии Александром Вучичем на полях экономического форума в Давосе. Вучич пригласил Черногорию присоединиться к региональной зоне свободной торговли, которую Сербия создает с Северной Македонией и Албанией.