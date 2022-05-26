Вашингтон, , 22:47 — REGNUM В новом финансовом отчёте Sony сообщила инвесторам, что планирует выпускать игры для консоли PlayStation 4 ещё на протяжении двух лет. Об этом 26 мая сообщает портал GamesRadar.

Компания отметила в документе, что в 2019 финансовом году 90% релизов приходились на PS4, а 10% — на ПК. В 2022 соотношение сложится таким образом: на PS5 выйдет 30% игр Sony, на PS4 и PS5 — 40%, на ПК- 20%, а на мобильных платформах — 10%. В 2025 году на PS5 выйдет уже 50% игр, на ПК -30%, на мобильных платформах - 20%, а PS4 не получит ни одной игры, если верить инфографике Sony.

Отметим, что в 2023 году PlayStation 4 исполнится 10 лет. Sony начала продавать эти устройства в США и Канаде 15 ноября 2013 года. Улучшенная версия консоли PlayStation 4 Pro поступила в продажу 10 ноября 2016-го, т.е. более 5 лет назад.