Москва, 26 мая, 2022, 22:42 — ИА Регнум. В Москве в результате сильных ливней с грозами 26 и 27 мая может выпасть 25-30% месячной нормы осадков, в связи с чем в городе был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Арбат. Дождь в Москве

«Потенциально погода опасна. Прямой опасности нет, но простудиться, промокнуть можно запросто», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что уже можно говорить о летних осадках «взрывного характера», когда «не монотонные и нудные дождики идут несколько дней, а достаточно заметные, но не очень продолжительно».

Сообщается, что дожди в столице будут сопровождаться сильным ветром. В предстоящую ночь его скорость будет достигать 15 метров в секунду, а днём в пятницу, 27 мая, ветер усилится до 17 метров в секунду.