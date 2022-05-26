Минск, , 22:40 — REGNUM Суд в Белоруссии признал потерпевшими по уголовному делу гражданки России Софьи Сапеги 223 человека. Об этом сообщает белорусское издание «Зеркало».

Суд

78 из 223 потерпевших Сапега должна выплатить денежную компенсацию морального вреда. Общая сумма компенсации — 167 500 белорусских рублей (чуть больше 4 миллионов российских рублей). На выплату этой суммы суд отвëл россиянке один месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, Софья Сапега была задержана 23 мая прошлого года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после экстренной посадки самолëта авиакомпании Ryanair. Еë обвинили в администрировании телеграм-канала «Чëрная книга Белоруссии», в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.