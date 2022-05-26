Рим, , 22:39 — REGNUM Правящая коалиция Италии достигла компромисса по вопросу об управлении пляжами страны.

Пляж

Оппозиция полагает, что если декрет правительства будет утвержден в указанном виде, это приведет к тому, что вместо небольших местных компаний право управлять пляжами получат крупные транснациональные корпорации.

Правительство оставила местный бизнес без защиты и занимается экспроприацией собственности одних частных компаний в ползу других, более крупных частных компаний, заявила лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.