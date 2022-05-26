Вашингтон, 26 мая, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Американская передача «Шоу Эллен Дедженерес» завершилась 26 мая спустя 19 лет эфира. Об этом сообщает Variety.

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«20 лет назад, когда мы пытались продать шоу, никто не думал, что это сработает. Не потому, что это было другое шоу, а потому, что я была другой», — высказалась ведущая проекта Эллен Дедженерес. Одной из гостей последнего выпуска программы стала актриса Дженнифер Энистон — она же была самой первой гостьей шоу в его начале. В заключительном эпизоде также появились певицы Билли Айлиш и P! nk.

ИА REGNUM напоминает, что в завершении «Шоу Эллен Дедженерес» объявили в мае 2021 года. Оно совпало с окончанием контракта ведущей.