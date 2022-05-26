Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Студия CD Project RED допустила утечку информации о первом масштабном загружаемом дополнении (DLC) игры Cyberpunk 2077. Об этом 27 мая сообщает портал Wccftech.

Cyberpunk 2077 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) обратили внимание, что с последним обновлением Cyberpunk 2077 разработчики случайно добавили в игру множество файлов с информацией о грядущем DLC. Они пришли к выводу, что дополнение добавит в игру семь новых основных миссий, а также множество дополнительного контента, и т.ч. новые квесты, истории мира и новые встречи. Кроме того, предполагается, что геймеры смогут посетить области мегаполиса Найт-Сити, которые были ранее заблокированы, например, боевую зону района Пасифика и спортивную арену.

Согласно информации, полученной датамайнерами, сюжет дополнения предложит игроку следовать за новым персонажем по имени Певчая Птица (Songbird). Кроме того, ожидается, что геймеры вновь столкнуться с таинственным Голубоглазым и другими непростыми обитателями Найт-Сити.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2022 года. Студия CD Project RED подверглась резкой критике со стороны геймеров за то, что релизная версия игры имела большое количество ошибок. Разработчики пообещали не забрасывать проект и довести Cyberpunk 2077 до надлежащего уровня.

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