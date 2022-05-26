Вашингтон, 26 мая, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы США на территории Украины на сегодняшний день не присутствуют, заявил 26 мая на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, позиция Белого дома по данному вопросу остаётся неизменной.

«Что касается наших войск на Украине, то президент и главнокомандующий дал четко понять, что американские военнослужащие не будут находиться на Украине, чтобы принимать участие в боевых действиях. Это ситуация сегодняшнего дня», — сказал Кирби.

Напомним, США активно поставляют украинским нацистам вооружение и боеприпасы, а также обучают личный состав украинских вооруженных формирований.