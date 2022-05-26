Бишкек, 26 мая, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Киргизия и Казахстан начали строить совместный индустриальный торгово-логистический комплекс близ пограничных пунктов пропуска «Ак-Тилек» и «Кара-Суу». Об этом стало известно в ходе встречи президентов Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева сегодня, 26 мая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

На базе этого центра планируют реализовать проекты по производству молочной продукции и консервированной фасоли, переработке и предпродажной подготовке мяса и мясных продуктов, фруктов и ягод.

Также на территории логистического комплекса хотят наладить производство одежды, парафармацевтических препаратов и биоактивных пищевых добавок в виде капсул из сублимированного кобыльего молока.