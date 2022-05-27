Москва, , 18:36 — REGNUM Страны Туркестана могут создать угрозу, если их элиты решатся поддержать соплеменников в Афганистане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Единственный опасный сценарий — это поддержка Таджикистаном, Узбекистаном или Туркменией своих соплеменников, проживающих на территории Афганистана, в их борьбе с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил эксперт.

По мнению политолога, пока такая ситуация складывается только у Таджикистана.

«Другие две страны на рожон не лезут. Наша задача дать четко понять Душанбе, что мы не намерены поддерживать афганских таджиков, лидеры которых являются клиентами Лондона и Вашингтона. И если Душанбе намерен сам им помогать, то только на свой страх и риск» — заключил Александров.

Напомним, что 22 мая в Таджикистане был убит неформальный лидер памирцев Мамадбокир Мамадбокиров, что, по мнению экспертов, может спровоцировать волнения и даже военный конфликт.